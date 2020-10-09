09 Ekim 2020 Cuma 13:24 | Son Güncelleme:
Kırıkkale'de sahte içkiden 7 ölüm
Kırıkkale ve İzmir'de çok sayıda kişi sahte içkiden zehirlendi. 7 kişi hayatını hayatını kaybederken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. İzmir'de ise 9 kişi hastanelere başvurdu. Bu kişilerden 7'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kırıkkale'de son 3 günde zehirlendiklerini belirten 8 kişi hastanelere başvurdu. Hastanede tedavi altına alınanlardan 7'si hayatını kaybetti. İzmir'de ise 9 kişi hastanelere başvurdu. Bu kişilerden 7'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
NTV'de yer alan haberde Kırıkkale'de zehirlenenlerin, bir iş yerinden aldıkları alkol bazlı yüzey temizleyici ile içki yaptıkları tahmin ediliyor.
2 KİŞİ GÖZALTI
Olayla ilgili iki kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.
İZMİR'DE 9 KİŞİ HASTANEDE
İzmir'in Konak, Karabağlar, Gaziemir ve Bayraklı ilçelerinde ise zehirlendiğini belirten 9 kişi hastanelere başvurdu.
Bu kişilerden 7'sinin durumunun ağır olduğu belirtiliyor.