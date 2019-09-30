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  3. Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, biri çocuk 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali İhsan Abaş (60) idaresindeki 01 TY 572 otomobil ile Emir Balın'ın (23) kullandığı 27 KB 101 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kulu kara yolu Tadım Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Ağır yaralanan Perihan Abaş (58) kaldırıldığı Karakeçili Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Sürücüler ile Almina (4) ve Birgül Abaş, (35), Hatice (51) ve Doğan Caymaz (47), Ümran Gül (46), Özlem Akgönül (23), Ahmed Muhammed Evren (18) ile Burcu Balın (22), ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. 

AA

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