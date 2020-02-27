Kiralık scooter'da feci son

30 metre sürüklenen Yıldız, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Yunus E., mahkemece tutuklandı. Iğdır’da toprağa verilen gencin akrabası Ali Baga, sürücünün değiştirildiğini iddia ederek, “Bir kadın çarpmıştı” dedi.

18 YAŞ KURALINA UYAN YOK



Tek kişilik martıyı 18 yaşından küçüklerin kullanması yasak. Ancak 14 yaşındaki bir gencin bile scooter kullandığı saptandı. Kask zorunluluğuna rağmen hiçbir sürücünün kask takmaması dikkat çekti. Bazı sürücüler ise ters şeride girdi.