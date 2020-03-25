Kiralık katille eş cinayeti

Sultanbeyli’de geçen hafta meydana gelen olayda Lale Bayram (25) ev sahibi tarafından evinde ölü bulunmuştu. Ekipler, Lale Bayram’ın bir süre önce eşi Yasin A. (30)’dan ayrıldığını tespit etti. Olay yeri çevresindeki kameraları görüntülerinin incelenmesinin ardından Bayram’ın eski eşi Yasin A. ve arkadaşı Servet K. (31) de şüpheli olarak gözaltına alındı. Kadının ev sahibi Yasin Y. de şüpheli olarak emniyete götürüldü. Yasin A.’nın eski eşi tarafından aldatıldığını ileri sürdüğü bu sebeple arkadaşı Servet K.’nın kendisine “İstersen onu öldürelim” dediği, cinayeti bu sebeple işledikleri ve cinayete intihar süsü vermek için kadının bileklerini de kestikleri öğrenildi. İki arkadaş tutuklandı.

Lale Bayram en son mahallesindeki markette alışveriş yaparken görüldü.

İHA