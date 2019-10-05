Kiralık katil yanlış adrese kızdı, planı deşifre etti

Devrim TOSUNOĞLU

İşadamı Kadir A., 2005 yılında maddi durumu iyi olan Nazife Deniz A. ile evlendi. Eşine ‘boşanma halinde kimse kimsenin mal varlığından pay almayacak’ şeklinde sözleşme imzalatan Nafiye Deniz A., 3 yıl sonra boşanma davası açtı. Çiftin boşanma davası 9 yıldır sonuçlanmadı. Almanya’da yaşayan Kadir A., evlilik sözleşmesi yaptığı eşinin ölümüyle miras alacağını düşünerek korkunç bir plan yaptı. Eşini öldürtmek için köylüsü Soner D.’den yardım istedi. Soner D. ve 3 arkadaşı da Müslüm K.’yı 700 bin lira karşılığında kiralık katil olarak tuttu.

KİRALIK KATİLDEN İHBAR

Müslüm K., 2 ay önce cinayet için verilen adrese gitti, ancak içerideki kadının farklı bir kişi olduğunu anlayınca sinirlendi. “Bana yanlış kişiyi öldürtecektiniz” diyerek savcılığa şikayette bulunan Müslüm K., tutuklandı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANACAK

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Kadir A. için Interpol’e ‘kırmızı bülten’ başvurusu yapılacağı öğrenildi.

6.2 MİLYON LİRAYA ANLAŞMIŞLAR

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri cinayeti organize eden Soner D., H.A., T.Ç. ve K.B.’yi de yakaladı. Soner D. ifadesinde, Kadir A. ile cinayet için 1 milyon euro karşılığında anlaştığını öne sürüldü. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Soner D. ve T.Ç. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli serbest kaldı.