Kiralık ambulansla uyuşturucu sevkıyatı

Diyarbakır Sur’da Mermer Jandarma Karakolu’nun önündeki kontrol noktasını fark eden İstanbul plakalı ambulans, 100 metre kala durdu. Kısa süre sonra hareket eden ambulans, jandarmanın dikkatini çekti. Araçta ve duraksadığı yerde arama yapıldı. Yol kenarında bulunan 6 valizden 112 kilo esrar çıktı. 1’i şoför 3 ambulans görevlisiyle ambulansı kiraladığı belirlenen F.B. gözaltına alındı.

6 valizden jelatine sarılmış ve satışa hazır vaziyette 112 kilo esrar bulundu.

HASTA ROLÜ YAPMIŞ



İstanbul’da yaşayan F.B.’nin hasta olduğunu ve Diyarbakır’a gitmesi gerektiğini beyan ederek özel bir şirketten ambulansı kiraladığı saptandı. Diyarbakır’a yaklaşıldığında F.B.’nin fikir değiştirip Lice’ye gitmek istediği, Lice’de telefonla irtibat kurduğu kişiden aldığı 6 valizi ambulansa koyduğu, ardından da görevlilere İstanbul’a dönmek istediğini söylediği tespit edildi.

ŞOFÖR VE 2 GÖREVLİ SERBEST



Ambulans şoförü ve 2 görevli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. F.B.’nin sorgusu sürerken, esrarı teslim aldığı kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA - DHA