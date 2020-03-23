Kına kına nedir, faydaları nelerdir? Kına kına bitkisi nasıl kullanılır?

Kına kına bitkisi vücudun direncini artırıyor. Sıtmaya karşı kına kına kullanıldığı ise biliniyor. Sıtma ilaçlarının corona virüse karşı gündemde olduğu şu günlerde, kına kına bitkisi dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Vatandaşlar kına kına bitkisi nasıl kullanılır diye merak ediyorlar. Bitkinin, Güney Amerika Bölgesi’nde yetiştiği gözlemlendi. Kına kınanın faydalarına ve nasıl kullanıldığına ilişkin detaylar haberimizde…

KINA KINA NEDİR?

Kına Kına, Cinchona cinsini meydana getiren 40 çeşidiyle birlikte Güney Amerika Bölgesi’nde yetişen bir ağaç türüdür. Kına kına ağacının reçine ve tanen içerikli kabuğu asırlar öncesinden bu yana kullanılmakta ve faydalarından yararlanılmaktadır.

KINA KINA NE İŞE YARAR?

- Kına kına bitkisinin faydaları şu şekilde;

- İştah açıcı özelliği vardır.

- Halsizliği ve yorgunluğu giderir vücuda güç verir.

- Kuvvet verici olarak kullanılır.

- Vücudu güç kuvvet kazandırarak kilo almaya çok fayda sağlar.

- Sıtmada kullanılır.

- Grip tedavisinde kullanılır.

- Kalp ritim bozukluklarını tedavi etmek amacıyla da kullanılır.

- Ateş düşürücü olarak kullanılır.

- Kabızlığa iyi gelir.

- Kansızlığa çok iyi gelir.

- Kan yapıcı özelliği vardır.

- Demir eksikliğini gidermekte oldukça fayda sağlar.

- Ciltte oluşan kaşıntıları giderir.

KINA KINA BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Kına kına kabuğu aktarlarda bulunabilir. Kabukları kaynattıktan sonra süzerek suyunu tüketebilirsiniz. Dilerseniz kuru üzüm ile de karıştırılıp tatlandırılabilir. Özellikle kansızlık ve demir eksikliğine iyi geldiği bilinmektedir.