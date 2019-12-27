Kimlik yenileme son gün ne zaman? Kimlik yenileme son tarihi için Nüfus Müdürlüğü'den açıklama

Kimlik yenileme son gün ne zaman? sorusu arama motorunda yoğun olarak arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Kimlik yenileme son tarih, vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. 2019 yılının bitimine kısa bir süre kala kimlik ve ehliyet yenileme araştırmaları hızlandı. Bilgi kirliliğini önlemek adına kimlik yenileme son tarihi için Nüfus Müdürlüğü'den açıklama geldi. Kimlik yenileme son gün ne zaman? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde..

KİMLİK YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

Kimliklerini henüz yenilemeyenler için son başvuru tarihi 2023 sonu son tarihtir, ehliyet için de 2020'nin sonuna kadar süre bulunuyor.

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Son zamanlarda bazı basın yayın organları ile sosyal medyada 2020 yılında T.C. Kimlik Kartı, Pasaport ve Sürücü Belgesi değerli kâğıt ve harç bedellerinde yüksek artışlar olacağı, nüfus cüzdanı ve eski sürücü belgelerinin 2020 yılından itibaren geçerli olmayacağı, sürücü belgelerinin yenilenmesi için sağlık kurulu raporu isteneceği ve bu nedenle belgelerin değiştirilmesi gerektiği şeklinde asılsız haberler çıktığı anlaşılmıştır.

T.C. Kimlik Kartı, Pasaport ve Sürücü Belgesi değerli kâğıt ve harç bedellerinin her yıl olduğu gibi 2020 yılı içerisinde de yeniden değerleme oranında artış yapılarak güncelleneceği, halen kullanılmakta olan nüfus cüzdanlarının T.C. Kimlik Kartı alıncaya kadar geçerli olduğu, sürücü belgeleri için mevcut uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmadan yenileme işlemlerine devam edileceği, vatandaşlarımızın asılsız haberlere itibar etmemeleri,



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KİMLİK YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Önceden Emniyet Genel Müdürlüğü'ne başvurarak yapılan ehliyet değişikliği işlemleri artık Nüfus Müdürlüğü üzerinden yürütülüyor. Kimlik yenilemek için ilk yapmanız gereken, randevu almak. Bu zorunlu. Kimlik kartı başvuruları için 'randevu.nvi. gov.tr' internet adresi üzerinden ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezinden randevu alabilirsiniz. Gününüzde gitmediğiniz takdirde sistem yeniden randevu almanızı 1 ay engelliyor. Bu durumda eğer gidemeyecekseniz randevuyu, süresi dolmadan en az yarım saat önce iptal etmeniz şart.

KİMLİK YENİLEME EVRAKLARI

Randevu aldıktan sonra, başvurmaya gidiliyor. Yanınızda olması gereken evraklar ise şunlar:

-Nüfus cüzdanınız. Nüfus cüzdanı olmayanlar için sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı, TSK kimlik kartı, sarı basın kartı, hakim ve savcı kimliği, avukatlık kimlik kartı, öğretmen kartı da kimlik yerine geçiyor.

-Son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf

-22.5 liralık (değerli kağıt bedeli) değişim ücretini ödediğinizi gösteren makbuz veya dekont. Değişim ücretini başvurunuzdan önce vergi dairesi müdürlüklerine, 'ivd.gib.gov.tr' internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla ya da bankaya yatırmanız gerekiyor.

KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ 2019 NE KADAR?

- Kimlik yenileme: 22.50 TL

- Evlilik nedeniyle kimlik değişimi: 22.50 TL

- Eskiyen kimliği değiştirme: 22.50 TL

-Yeni doğan bebek için kimlik çıkarmak ücretsiz. Doğumdan itibaren 1 ay içinde bebeğin kaydı yapılmamışsa: 22.50 TL

-Kimlik kaybedilmişse: 45 TL