Kimler grip aşısı olmalı? Grip aşısı 2020 fiyatı ne kadar?

Grip aşısı fiyatı 2020 yılı için yeniden belirlendi. Pandemi döneminde önemi daha da artan grip aşısı için vatandaşların ilgisi oldukça yoğun. Gribal semptomlara ve hastalıklara karşı vücudu dirençli hale getiren grip aşısı şu sıralar bulunması zor bir hale gelmeye başladı. Grip aşısı olabilecek kişiler bu sebeple belirlendi.

GRİP AŞISI 2020 FİYATI NE KADAR?

Grip aşısının fiyatı geçtiğimiz yıl 72 TL idi. Bu yılki fiyatlarda değişikliğe gidilmedi ve grip aşısı 2020 fiyatı da 72.64 TL oldu.

KİMLER GRİP AŞISI OLMALI?

Grip aşısı olabilecek olan kişiler e-Nabız sistemine yüklendi. Bu yıl isim listeleri eczanelerde oluşturulmayacak. Aile hekimleri grip aşısı olabilecek olan kişileri belirleyecek ve reçete verecek. Reçetesiz grip aşısı satışı yapılmayacak. Aşılar renkli reçete kapsamında hastaya özel olacak şekilde eczanelerden temin edilebilecek.

Grip aşısı yaptırabilecek öncelikli kişiler kronik rahatsızlığı olanlar ile 65 yaş üstü vatandaşlar olarak belirlendi.

Stok sıkıntısının yaşandığı grip aşısında böylelikle amaç, öncelikli kişileri belirlemek olarak kaydedildi.