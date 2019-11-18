Kim Milyoner Olmak İster başvuru formu: Kim Milyoner Olmak İster nasıl başvurulur?

Kim Milyoner Olmak İster nasıl başvurulur? sorusu yarışmayı izleyen vatandaşlar tarafından aratılmaya başladı. Kim Milyoner Olmak İster başvuru formu yarışmak isteyen binlerce kişi tarafından aratılıyor. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği programda keyifli ve heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Yarışmayı izleyenler bireyler o heyecanı yaşamak ve para kazanmak istiyor. Peki, Kim Milyoner Olmak İster başvuru nasıl yapılır? İşte cevabı…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı başvurusu; ‘atv.com.tr’ adresi üzerinde kolayca yapılabiliyor. Başvuru yapan kişiler arasından uygun bulunanlar en geç bir yıl içinde, formda belirtilen telefon numarası üzerinden ön mülakata çağrılıyor. Ön mülakattan sonra da bir bekleme süresi bulunuyor. Bu bekleme süresi içinde ikinci kez mulakata çağrılıyorsunuz. Buradan da olumlu sonuç alındığı takdirde yarışmacı olarak sıraya alınıyorsunuz. Sıradaki yarışmacıların sayısına göre size bildirilen gün ve saatte ATV'nin Zincirlukuyu'daki stüdyolarına davet edileceksiniz.

Başvuruda istenen hususlar:

Boyutu en fazla 2 Mb olan yeni çekilmiş bir adet fotoğraf, TC Kimlik No, Ad-Soyad, Doğum yılı, Cinsiyet, Doğduğunuz şehir, Yaşadığınız şehir, Ailenizin yaşadığı şehir, Aslen nerelisiniz, Ev, İş ve Cep telefonunu, En son mezun olunan okul ve bölüm, şu an okuduğunuz okul, e-posta adresiniz, mesleğiniz, annenizin mesleği, babanızın mesleği, yaşadığınız ve devam etmekte olan bir sağlık sorununuz var mı?, konuştuğunuz diller, medeni durumunuz nedir, çocuğunuz var mı, hobileriniz, en beğendiğiniz üç kitap, en beğendiğiniz üç film, okuduğunuz dergi ve gazeteler, dinlediğiniz müzik türü nedir?, özel bir yeteneğiniz var mı?, yurtdışında nereleri gördünüz?, daha önce ‘Kim Milyoner Olmak İster’de mülakat görüşmesine katıldınız mı?, daha önce bir yarışma programına katıldınız mı?, programda hedeflediğiniz para ödülü ne kadar?, hedeflediğiniz para ödülünü kazanırsanız ne yapacaksınız?, kendinizi nasıl tanımlarsınız, 1 milyon TL değerindeki soruyu siz soracak olsanız ne sorardınız?, sormuş olduğunuz 1 milyon TL değerindeki sorunun cevabı