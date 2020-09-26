Kim Milyoner Olmak İster başvuru formu 2020! Kim Milyoner Olmak İster'e nasıl başvurulur?

Kim Milyoner Olmak İster başvurusu bu heyecanı ekran başından değil yarışarak yaşamak isteyen izleyiciler tarafından dolduruluyor. Atv ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de sunuculuğu yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu üstleniyor. Para kazanma hayali kuran ve bilgisine güvenen kişilerin başvurduğu yarışmada birbirinden zorlu sorular yarışmacıları zorluyor. Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e nasıl başvurulur?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER NASIL BAŞVURULUR?

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı başvurusu; ‘atv.com.tr’ adresi üzerinde kolayca yapılabiliyor. Başvuru yapan kişiler arasından uygun bulunanlar en geç bir yıl içinde, formda belirtilen telefon numarası üzerinden ön mülakata çağrılıyor. Ön mülakattan sonra da bir bekleme süresi bulunuyor. Bu bekleme süresi içinde ikinci kez mulakata çağrılıyorsunuz. Buradan da olumlu sonuç alındığı takdirde yarışmacı olarak sıraya alınıyorsunuz. Sıradaki yarışmacıların sayısına göre size bildirilen gün ve saatte ATV'nin Zincirlukuyu'daki stüdyolarına davet edileceksiniz.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BAŞVURU ŞARTLARI

Boyutu en fazla 2 Mb olan yeni çekilmiş bir adet fotoğraf, TC Kimlik No, Ad-Soyad, Doğum yılı, Cinsiyet, Doğduğunuz şehir, Yaşadığınız şehir, Ailenizin yaşadığı şehir, Aslen nerelisiniz, Ev, İş ve Cep telefonunu, En son mezun olunan okul ve bölüm, şu an okuduğunuz okul, e-posta adresiniz, mesleğiniz, annenizin mesleği, babanızın mesleği, yaşadığınız ve devam etmekte olan bir sağlık sorununuz var mı?, konuştuğunuz diller, medeni durumunuz nedir, çocuğunuz var mı, hobileriniz, en beğendiğiniz üç kitap, en beğendiğiniz üç film, okuduğunuz dergi ve gazeteler, dinlediğiniz müzik türü nedir?, özel bir yeteneğiniz var mı?, yurtdışında nereleri gördünüz?, daha önce ‘Kim Milyoner Olmak İster’de mülakat görüşmesine katıldınız mı?, daha önce bir yarışma programına katıldınız mı?, programda hedeflediğiniz para ödülü ne kadar?, hedeflediğiniz para ödülünü kazanırsanız ne yapacaksınız?, kendinizi nasıl tanımlarsınız

KİM MİLYONER OLMAK İSTER KURALLARI

Soru havuzu toplamda 12 adet sorudan oluşmaktadır. Bu sorulardan iki tanesi baraj sorusu olarak soruluyor. İlk baraj sorumuz 2. soruda karşımıza çıkıyor. Bir diğer baraj sorusu ise 7. sıradaki soru oluyor. İlk baraj sorumuzun parasal değeri 1000 TL, ikinci baraj sorumuzun parasal değeri ise 15.000 TL’dir.

Özetlemek gerekirse eğer yarışmacı adayı 1. soruya doğru yanıt verip 2. soruya yanlış yanıt verirse ilk barajı henüz geçemediği için para ödülü kazanamıyor. Ama baraj sorusu olan 2. soruyu bilerek geçerse ve 7. soruya kadar herhangi bir soruda yanılıp yanlış cevap verse bile alacağı ödül tutarı 1000 TL oluyor.

Eğer yarışmacı adayı birinci ve ikinci baraj sorularını geçerse kasasına 15.000 TL’yi atmayı garantilemiş oluyor. Yani 7. sorudan sonra herhangi bir soruya yanlış cevap vermesi durumunda kazanabileceği tutar 15.000 TL’dir.