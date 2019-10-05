Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ne? Kim Milyoner Olmak İster bu akşam mı? gibi soruların yanıtları tüm izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu akşam Atv ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yeni sezona başlayacak olan Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı dakikalar yaşanacak. Türkiye'nin geçtiğimiz sezon konuştuğu isim Arda Ayten 1 milyon değerindeki soru için yarışacak.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BU AKŞAM MI?

Kim Milyoner Olmak İster bu akşam Atv ekranlarında saat 20:00'da özel bölümü ile ekranlara gelecek.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 MİLYONLUK SORU NE?

Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru bu akşam açıklanacak. Türkiye'nin geçtiğimiz sezon konuştuğu isim Arda Ayten 1 milyon değerindeki soru için yarışacak. Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

DÜNYANIN EN ÇOK SEYREDİLEN YARIŞMASI

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" yeni sezona flaş bir isimle giriyor.

atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı, yeni sezonda ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelecek.

Yeni sezon 1 Milyonluk soru ile açılıyor!