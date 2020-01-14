Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8889
  • 6,5553
  • 292.23
  • 120962
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Kilyos açıklarında batan teknedeki kayıp 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı

Kilyos açıklarında batan teknedeki kayıp 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı

Kilyos açıklarında batan teknedeki kayıp 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı

Kilyos açıklarında batan teknedeki kayıp 2 balıkçıdan birinin cansız bedenine ulaşıldı.

 Kilyos açıklarında Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tankerle çarpıştıktan sonra batan Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesinde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları 5. gününde devam ediyor. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada batan teknedeki kayıp 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Rusya'dan İzmir'e giden Rus bayraklı "GLARD 2" adlı tanker, 10 Ocak'ta Kilyos açıklarında Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesiyle çarpışmış, tekne kazanın ardından batmıştı.

Balıkçı teknesinde bulunan 6 kişiden 3'ü bölgedeki diğer balıkçı tekneleri tarafından kurtarılmış, 3 kişi ise kaybolmuştu.

Deniz Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı helikopter ve botlarla bölgede yapılan çalışmaların ardından, kayıp 3 balıkçıdan birinin cesedine ulaşılmıştı.

AA


Aşk yaşıyorlar mı? Ve Serenay konuştu!
Mustafa Sandal'dan Defne Samyeli'de manidar yanıt!
Reytinglerde ve sosyal medyada büyük kapışma!
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal düğüne damga vurdu!
Acun'un yeni sevgilisinden flaş hamle!
<p>Smart İş Makinaları AŞ Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Özgür Günay, AA muhabirine yaptığı açıklamad

Yerli Mini ve Midi Ekskavatörde İhracat Hazırlığı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Sıla ve Hazer Amani evlendi! İşte yılın ilk düğününden tüm detaylar...

Havacılık tarihine damga vuracak