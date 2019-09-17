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  3. Kilis'te 53 ton sahte gübre ele geçirildi

Kilis'te 53 ton sahte gübre ele geçirildi

Kilis'te 53 ton sahte gübre ele geçirildi

Jandarmanın düzenlediği operasyonda 53 ton sahte gübre ve satışında kullanılan sahte fatura ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki bir depoda satışa hazır olarak bekletilen sahte gübre olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

53 TON SAHTE GÜBRE

Ekipler, Ebulüle Mahallesi'ndeki depoya düzenledikleri baskında, 53 ton sahte gübre ile gübrenin sevk ve satışında kullanılan sahte fatura ve sevk irsaliyesi ele geçirdi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sahte gübreye ve diğer malzemelere el koyan ekipler 2 kişiyi gözaltına alarak, sorgulamak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

AA

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