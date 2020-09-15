Kılavuz nasıl yazılır? TDK'ya göre kılavuz mu, klavuz mu?

Kelimeleri cümle içinde yanlış olarak kullanmak istenmeyen durumlardan biridir. Türkçe'de bulunan kılavuz kelimesi de yazımı karıştırılan sözcükler arasında yer almaktadır. Yol gösterme anlamını taşıyan kılavuz kelimesi, TDK çevrim içi sözlük sayfasında yer alıyor.

KILAVUZ NASIL YAZILIR?

Sözcüklerin cümle içinde kullanımları sıkça yapılan hatalar arasında bulunuyor. TDK kelimelerin manasını ve doğru yazılışlarını yayımlıyor.

Kelimenin doğru yazımı "kılavuz" olarak yazılmalıdır. Klavuz kelimesi yanlış bir örnektir.

TDK'DA KILAVUZ KELİMESİNİN KULLANIM ŞEKİLLERİ

1. isim Yol gösteren, tarihî ve turistik yerleri gezerken bilgi aktaran kimse, rehber:

"Ilıca hamamından ercecik kalkın / Kılavuz seçin de Şahren'i geçin"

2. isim Herhangi bir alanda ve konuda bilgi veren, yol yöntem gösteren kitap vb:

Öğrenci kılavuzu.

3. isim Evlenecek olan erkek veya kadına eş bulan kimse.

4. isim, mecaz Ruhsal ve zihinsel bakımdan yol gösteren, ışık tutan kimse:

Kılavuzumuz Atatürk'tür.

5. isim, denizcilik Kılavuz gemisi.

6. isim, denizcilik Kılavuz kaptan:

İstanbul Boğazı'ndan kılavuz almadan geçmek yasaktır.

7. isim, sinema Makaradaki filmlerin başında ve sonunda yer alan, filmin alıcı, yıkama aracı, basım aracı, gösterici vb. araçlara takılıp çıkarılmasında kolaylık sağlayan, asıl film için pay bırakan çeşitli renklerde film parçası.

8. isim, teknik Somun veya boru içine yiv açmakta kullanılan araç.

9. isim, teknik Dar ve uzun bir yerden tel, kablo gibi bükülebilen bir şey geçirilirken bunların ucuna bağlandığı sert nesne.