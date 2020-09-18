Kifayetsiz muhteris nedir, ne demek? Kifayetsiz muhteris kelime anlamı ne?

Kifayetsiz Muhteris aslında kişinin alanında uzman olmayıp, hiçbir şey bilmeyip buna karşılık sürekli gözünün yukarlarda olaması olarak açıklanmaktadır.

KİFAYETSİZ MUHTERİS NEDİR?

Kifayet sözlükte yetersizlik anlamına gelmektedir .Muhteris ise açgözlü, hırslı manasındadır.

Kifayetsiz Muhteris aslında kişinin alanında uzman olmayıp, hiçbir şey bilmeyip buna karşılık sürekli gözünün yukarılarda olaması olarak açıklanmaktadır.

Yeteneği olmadığı halde yükseklere tırmanmak için çırpınıp duran kişi.

DUNNING-KRUGER ETKİSİ NEDİR?

Kifayetsiz muhteris kişilerin özellikleri Dunning-Kruger Etkisi ile anlatılmaktadır.

David Dunning isimli iki psikiyatri uzmanı yaptıkları bilimsel araştırmalara dayanarak bir teori geliştirirler. Bu teoriye göre cahil ve niteliksiz insanların, kendilerinden daha bilgili, kültürlü ve nitelikli insanlardan daha çok kendilerine güvendiklerini, kendilerini toplumsal yaşamda daha öne çıkardıklarını ileri sürerler.

Bu teoriye göre;

Niteliksiz insanlar, ne ölçüde niteliksiz olduklarını fark edemezler.

Niteliksiz insanlar, niteliklerini abartma eğilimindedirler.

Niteliksiz insanlar, gerçekten nitelikli insanların niteliklerini görüp anlamaktan da acizdirler.

Eğer nitelikleri belli bir eğitimle artırılırsa, aynı niteliksiz insanlar, niteliksizliklerinin farkına varmaya başlarlar.