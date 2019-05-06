Kıbrıs gazisi eşinin vasiyetini yerine getiriyor: O gün bugündür...

Alaplı ilçesinde oturan Kıbrıs Gazisi İsmail Karaman, 45 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşi Nazmiye Karaman’a ölümünden sonra ceketi ve şeref madalyasıyla birlikte tüm resmi törenlere katılmasını istedi. 2016 yılında prostat kanseri nedeniyle hayatını kaybeden emekli devlet memuru İsmail Karaman, askeri törenle toprağa verildi. Nazmiye Karaman, eşinin vasiyetini yerine getirmek için Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alaplı Şubesi üyeleriyle birlikte ilçedeki tüm resmi törenlere katılmaya başladı. Eşinin ceketi ve şeref madalyasını takarak törenlere katılan Nazmiye Karaman, kocasının vasiyetini yerine getirerek anısını yaşatmaya çalışıyor. Diğer gazilerin de destek verdiği Nazmiye Karaman, eşinin ayakkabılarını da 3 yıldır evin kapısının önünden kaldırmadı.

‘BİRBİRİMİZE SÖZ VERDİK’

Nazmiye Karaman, eşini çok sevdiğini ve gücü yettiğince vasiyetini yerine getireceğini söyledi. Eşinin gaziliğin verdiği sorumlukları ve gururu hayatı boyunca taşıdığını, kendisinin de ona destek verdiğini anlatan Nazmiye Karaman, şöyle dedi:

"Beraberce törenlere gidiyorduk. Bir akşam evde konuşurken ona söz verdim. ‘Gücümün yettiği yere kadar, gidebildiğim yere kadar giderim’ diye ona söz verdim. Birbirimize söz verdik. Tüm törenlere gittim. En son 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na katıldım. Orada bazen üzülüyorum, bazen seviniyorum. Onun anısını yaşattığım için mutluyum. Çocuklarım da seviniyorlar. Onlar da babamın anısını yaşatıyorsun diyorlar."

'ANISINI YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİM'

Eşi hala hayattaymış gibi yaşamaya çalıştığını ifade eden Nazmiye Karaman, "Evde onunla yaşıyorum. Buzdolabında fotoğrafı var. Kapıdan çıkarken ona ‘ben çıkıyorum evi sen bekle ben gidip geleceğim’ diyorum. Kapının önünden ayakkabısını hiçbir zaman ayırmadım. Evdeymiş gibi giderken 'hoşça kal' diyorum, selam veriyorum. Biz varlıkla yoksullukla 45 sene birlikteydik. Devlet memuruydu. 5 tane çocuğumuz oldu. Acısıyla tatlısıyla hayatımızda buraya kadar geldik. Rabbim Allah’ım ömür verdiği müddetçe anısını yaşatacağım." dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alaplı Şube Başkanı Muhammer Özdemir de, Nazmiye Karaman’ın davranışının kendilerini de mutlu ettiğini söyledi. Gazi İsmail Karaman’ın çok değerli bir insan olduğunu belirten Muhammer Özdemir, “Törenleri hiçbir zaman aksatmazdı. Sağlığı el verdikçe aramızdaydı. Gelemediğinde kesin bizi arardı. Üzüntüsünü bildirirdi. O rahmetli olduğundan bu yana Nazmiye ablamız sağ olsun eşi gibi hiçbir töreni kaçırmamıştır. Biz de onunla gurur duyuyoruz. Eşinin anılarını, gazilik unvanını yaşatmaya çalışıyor” diye konuştu.

DHA