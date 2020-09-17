Kevser Suresi anlamı nedir? Kevser Suresi Türkçe okunuşu ve meali nasıldır?

Kevser Suresinin anlamını merak eden kişiler bulunuyor. Kutsal ve son kitap Kur'an-ı Kerim'de yer alan Kevser Suresi, üç ayetten oluşmaktadır. Kur'andaki en kısa sureler arasında yer alan Kevser Suresi anlamı ve Türkçe okunuşu...

KEVSER SURESİ OKUNUŞU

İnna a'taynakelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şanieke hüvel'ebter.

KEVSER SURESİ ANLAMI

"Ey Muhammed!" Doğrusu sana pek çok nimet vermişizdir. Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu adı, sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir.

KEVSER SURESİ HAKKINDA

Mekke döneminde inmiştir. Medine döneminde indiği de rivayet edilmiştir.3 âyettir. Kevser, çok hayır, bereket demektir. Cennette Hz. Peygambere mahsusbir havuzun da adıdır.

Mushaftaki sıraya göre yüz sekizinci, iniş sırasına göre on beşinci sûredir. Âdiyât sûresinden sonra Tekâsür sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayetler de vardır (bk. İbn Âşûr, XXX, 571).

Sûrede Hz. Peygamber’e dünya ve âhirette verilen nimetlerden bahsedilmekte, kendisine Allah’a kulluk etmesi ve kurban kesmesi emredilmektedir. Ayrıca ona düşmanlık edenler kınanmaktadır.