Kestane nasıl pişirilir ve saklanır? Kestanenin bilinmeyen faydaları!

Kestane, B1, B2 ve C vitaminleri açısından oldukça zengin bir besin türüdür. Türkiye'de Ege Bölgesi kestane üretiminin yüzde 70'ini sağlarken Aydın ön sırada yer alır. Kan basıncını düzenleyen kestane, kışın vazgeçemediğimiz lezzetlerden birisidir. Kestane nasıl pişirilir ve saklanır?

KESTANE NASIL PİŞİRİLİR?

Fırında kestane

İlk olarak her tarif öncesi yapılması gereken detaylar uygulanır. Ardından suyu süzülen kestaneler pişirme tepsisine alınır. Eğer tepsiye yağlı kağıt koyarsanız tepsinizin yanmasını da önleyebilirsiniz.

200 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirilen kestaneler daha sonra fırından alınıp servis edilebilir.

Suda haşlama kestane

Çıtır çıtır ızgara tadı vermese de yumuşak bir kestane tüketmek isteyenler bu tarifi deneyebilirler. Kaynayan suya bırakılan çizilmiş kestaneler 20 ile 30 dakika arasında pişirilir. Pişme işlemi tamamlandıktan sonra afiyetle tüketebilirsiniz.

Tavada kestane

Çizilmiş kestanelerini pişirme tavasına alın. Ardından içerisine göz kararı suyunuzu ilave edin. Su kaynayıp tamamen yok olduktan sonra hafifçe kestanelerini kavurun. Burada dikkat edilmesi gereken nokta eğer kestaneler pişmeyecek kadar büyükse hafif hafif su ilave edebilirsiniz öte yandan yanmaması için ara sıra kestaneleri karıştırmanız gerekiyor. Kestanenin kabuğunun rengi değiştikten sonra tavadan alabilir ve tüketebilirsiniz.

KESTANE NASIL SAKLANIR?

Kestaneler özellikle buzdolabında sağlıklı şekilde saklanabilmektedir. Bunun için özenli biçimde buzdolabı poşetlerine yerleştirilen kestaneler, sıkıca ve düzgün bir şekilde kapatılır. Daha sonra buzdolabı poşetlerinin farklı bölümlerinde delikler açılır. Ardından buzdolabına yerleştirilerek bu şekilde en az bir hafta kadar kestaneleri sağlıklı biçimde saklamak mümkündür.

KESTANENİN BİLİNMEYEN FAYDALARI!