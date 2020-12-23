Keşmir pilavı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta köri soslu tavuk keşmir pilavı tarifi, malzemeleri!

Gelinim Mutfakta köri soslu tavuk keşmir pilavı tarifi, yayınlanan yeni bölümde ekrana geliyor. Onur Büyüktopçu gelinlerden köri soslu tavuk keşmir pilavı tarifi yapmalarını istedi. Haftanın en lezzetli yemeğini yapan 5 altın bileziğin sahibi olurken bir hafta daha yarışmada kalmayı başarıyor. Peki, Keşmir pilavı nasıl yapılır?

KEŞMİR PİLAVI TARİFİ

Yarım su bardağı sıvı yağ 2 adet yeşil kakule Yarım tatlı kaşığı toz karanfil 1 diş sarımsak Yarım su bardağı file badem Yarım su bardağı kuru üzüm Yarım su bardağı file Antep fıstığı Yarım tatlı kaşığı toz kakule 1 su bardağı basmati pirinç 5 yemek kaşığı gül suyu 1 tutam safran Yarım su bardağı süt 3 çay kaşığı tuz

Hint Pilavının üzerini süslemek için:

Kajun Ceviz Badem 3-5 dal nane yaprağı

KEŞMİR PİLAVI NASIL YAPILIR?

Sarımsağı soyup ezin.

Sıvı yağı tencerede kızdırın.

İçine yeşil kakule, karanfil ve dövülmüş sarımsağı ekleyin ve 1 dakika kavurun.

Ardından içine pirinci, gül suyunu, safranı, sütü ve tuzu ekleyin.

Pirinç yumuşayana dek normal pilav gibi pişirin.

Kajun, ceviz ve bademi kavurup kaselere bölüştürülmüş pilavın üzerine serpin.

Nane yapraklarıyla süslediğiniz pilavınızı soğutmadan servis edin.

KÖRI SOSLU TAVUK MALZEMELERI

200 Gram Kuşbaşı Doğranmış Tavuk Göğsü Eti 1 Adet Halka Doğranmış Havuç 1 Diş Kıyılmış Sarımsak Yeteri Kadar Fındık Kadar Rendelenmiş Taze Zencefil 1 Çorba Kaşığı Tereyağı

Sos Malzemeleri

1 Tatlı Kaşığı Köri Baharatı 1 Tatlı Kaşığı Un 1 Çay Kaşığı Bal 1 Çorba Kaşığı Soya Sosu 1 Diş Dövülmüş Sarımsak Yeteri Kadar Tuz 1 Su Bardağı Su

KÖRI SOSLU TAVUK NASIL YAPILIR?

Malzemeleri yapışmaz bir tavaya alın ve sotelemeye başlayın. Tavuk, suyunu çekince üzerini örtecek kadar sıcak su ilave edin ve pişmeye bırakın. Sos malzemelerini bir kâsede karıştırın ve balon telle çırpın. Bir cezveye alıp birkaç dakika kaynatın. Sosu, pişen tavuğun üzerinde gezdirin ve içindeki sosu çektirebildiğiniz kadar çektirin. Tabağa alıp yanında pilav ile servis edin.