  • $7,6454
  • 9,3293
  • 459.053
  • 1418.56
  • Haberler
  • Yaşam
  • Keşmir pilavı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta köri soslu tavuk keşmir pilavı tarifi, malzemeleri!
23 Aralık 2020 Çarşamba 13:22 | Son Güncelleme:

Keşmir pilavı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta köri soslu tavuk keşmir pilavı tarifi, malzemeleri!

Keşmir pilavı nasıl yapılır" Gelinim Mutfakta köri soslu tavuk keşmir pilavı tarifi, malzemeleri!

Gelinim Mutfakta köri soslu tavuk keşmir pilavı tarifi bugün ekrana geliyor. Birbirinden lezzetli yemeklerin yapıldığı yarışmada gelinler kayınvalidelerden yüksek puan almaya çalışıyor. Ekranların en çok izlenen yemek yarışmalarından biri olan Gelinim Mutfakta köri soslu tavuk keşmir pilavı tarifi, malzemeleri...

Gelinim Mutfakta köri soslu tavuk keşmir pilavı tarifi, yayınlanan yeni bölümde ekrana geliyor. Onur Büyüktopçu gelinlerden köri soslu tavuk keşmir pilavı tarifi yapmalarını istedi. Haftanın en lezzetli yemeğini yapan 5 altın bileziğin sahibi olurken bir hafta daha yarışmada kalmayı başarıyor. Peki, Keşmir pilavı nasıl yapılır? 

KEŞMİR PİLAVI TARİFİ

  1. Yarım su bardağı sıvı yağ
  2. 2 adet yeşil kakule
  3. Yarım tatlı kaşığı toz karanfil
  4. 1 diş sarımsak
  5. Yarım su bardağı file badem
  6. Yarım su bardağı kuru üzüm
  7. Yarım su bardağı file Antep fıstığı
  8. Yarım tatlı kaşığı toz kakule
  9. 1 su bardağı basmati pirinç
  10. 5 yemek kaşığı gül suyu
  11. 1 tutam safran
  12. Yarım su bardağı süt
  13. 3 çay kaşığı tuz

Hint Pilavının üzerini süslemek için:

  1. Kajun
  2. Ceviz
  3. Badem
  4. 3-5 dal nane yaprağı

KEŞMİR PİLAVI NASIL YAPILIR?

Sarımsağı soyup ezin.

Sıvı yağı tencerede kızdırın.

İçine yeşil kakule, karanfil ve dövülmüş sarımsağı ekleyin ve 1 dakika kavurun.

Ardından içine pirinci, gül suyunu, safranı, sütü ve tuzu ekleyin.

Pirinç yumuşayana dek normal pilav gibi pişirin.

Kajun, ceviz ve bademi kavurup kaselere bölüştürülmüş pilavın üzerine serpin.

Nane yapraklarıyla süslediğiniz pilavınızı soğutmadan servis edin.

KÖRI SOSLU TAVUK MALZEMELERI

  1. 200 Gram Kuşbaşı Doğranmış Tavuk Göğsü Eti
  2. 1 Adet Halka Doğranmış Havuç
  3. 1 Diş Kıyılmış Sarımsak
  4. Yeteri Kadar Fındık Kadar Rendelenmiş Taze Zencefil
  5. 1 Çorba Kaşığı Tereyağı

Sos Malzemeleri

  1. 1 Tatlı Kaşığı Köri Baharatı
  2. 1 Tatlı Kaşığı Un
  3. 1 Çay Kaşığı Bal
  4. 1 Çorba Kaşığı Soya Sosu
  5. 1 Diş Dövülmüş Sarımsak
  6. Yeteri Kadar Tuz
  7. 1 Su Bardağı Su

KÖRI SOSLU TAVUK NASIL YAPILIR?

Malzemeleri yapışmaz bir tavaya alın ve sotelemeye başlayın. Tavuk, suyunu çekince üzerini örtecek kadar sıcak su ilave edin ve pişmeye bırakın. Sos malzemelerini bir kâsede karıştırın ve balon telle çırpın. Bir cezveye alıp birkaç dakika kaynatın. Sosu, pişen tavuğun üzerinde gezdirin ve içindeki sosu çektirebildiğiniz kadar çektirin. Tabağa alıp yanında pilav ile servis edin.

<p class='MsoNormal'>Cem Yılmaz, oğlu Kemal'in bir videosunu Instagram hesabından paylaştı. Yılmaz,

Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal güldürdü! ‘Cem Yılmaz bitmiş'

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Hurdalıktan aldığı araç öyle bir değişim geçirdi ki! Şimdi paha biçilemiyor

Bakan Çavuşoğlu, Dakka'da Bangabandhu Anıt Müzesi ziyaret etti

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.