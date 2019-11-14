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  3. Kervansaray'ın duvarına sıkışan kuşu kurtardılar

Kervansaray'ın duvarına sıkışan kuşu kurtardılar

Kervansaray'ın duvarına sıkışan kuşu kurtardılar

Nevşehir’de Belediye Caddesi’ndeki tarihi Damat ibrahim Paşa Kervansarayı’nın duvarında, başı taşların arasına sıkışmış olan güvercini fark eden vatandaşlar, durumu Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki duvarda can çekişen hayvana, itfaiye aracının merdiveniyle ulaşarak bulunduğu yerden kurtardı. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilen güvercin, kanadındaki yaraları tedavi edilip beslendikten sonra doğaya salındı. 


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