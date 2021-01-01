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  • Kentte nehir ve göller dondu: Dereceler -25'i gösterdi
01 Ocak 2021 Cuma 16:00 | Son Güncelleme:

Kentte nehir ve göller dondu: Dereceler -25'i gösterdi

Kentte nehir ve göller dondu: Dereceler -25'i gösterdi
DHA

Ardahan'da kar yağışının ara vermesiyle birlikte soğuk hava etkili olmaya başladı. Soğukların her geçen gün şiddetini artırdığı Göle ilçesinde, termometreler gece sıfırın altında 25 dereceyi gösterirken kentte nehir ve göller dondu, buz sarkıtları oluştu.

Ardahan'da etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Göle ilçesinde dün gece hava sıcaklığı, sıfırın altında 25, kent merkezinde ise sıfırın altında 20 derece olarak ölçüldü.

DHA'da yer alan habere göre, soğuk hava nedeniyle donan araçlar çalıştırılamadı, ağaçlar kırağıyla kaplandı.

NEHİR VE GÖLLER DONDU

Nehir ve göllerin donduğu kentte, çatılarda ise buz sarkıtları oluştu.

Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle, kısıtlamadan muaf tutulanların dışında kimsenin olmadığı kentte, caddeler boş kaldı.

Kısıtlamadan muaf olanlar ise soğuk havada atkı ve bere takarak, işe gitmeye çalıştı.

Haberin Özeti

Ardahan'da etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

DETAY
• Termometreler sıfırın altında 25 dereceyi gösterdi.
• Nehir ve göller dondu, buz sarkıtları oluştu.
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