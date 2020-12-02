Kendisini öldürmesi için kiralık katil tutmuştu! Cezası belli oldu

İstanbul'da kendisini öldürmesi için tuttuğu kiralık katil tarafından öldürülen İlkay Sivaslı'nın katil zanlısı Tanju Doğan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

DHA'da yer alan haberde İstanbul Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Tanju Doğan (45) ve avukatı Ferdi Çiftçi ile maktül İlkay Sivaslı'nın kardeşi İbrahim Sivaslı ve Avukatı Nazlıgül Aytekin Ergürtuna katıldı. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Mütalaada, sanık Tanju Doğan ile maktül İlkay Sivaslı'nın olaydan önce sosyal medya üzerinden tanıştıkları, İlkay Sivaslı'nın kendisini öldürmesini istediği ancak sanığın bunu önce kabul etmediği belirtildi. Bir süre sonra sanığın maktüle duygusal olarak bağlanmaya başladığı kaydedilen mütalaada, maktül ile sanığın cinayette kullanılan silahları birlikte aldıkları, daha önce iki kez intihar girişiminde bulunan maktulün olay sanıktan tekrar kendisini öldürmesini istediği, yatağa sırt üstü yattığı, sanığın da maktulün karın bölgesine bir el ateş ettiği ifade edildi.

Maktulün hemen ölmediği, sanık ile maktulün konuşmaya devam ettikleri ve helalleştikleri kaydedilen mütalaada, "Maktulün bayılması üzerine sanığın 112 acil hattını aradığı, adresi verdiği, evden ayrıldığı, maktulün kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği, tasarlayarak öldürme suçundan cezalandırılması için dava açılmış ise de sanığın maktulü tasarlayarak öldürmesini gerektirecek aralarında hiçbir neden bulunmadığı, maktulün yaşadığı sorunlar nedeniyle ısrarla kendisini öldürmesini istediği, sanığın maktulün talebi üzerine olayı gerçekleştirdiği, suçun kasten öldürme suçunu oluşturduğu" belirtildi.

‘CEZAİ EHLİYETİ TAM’ RAPORU

Mahkeme başkanı, sanığın cezai ehliyeti bakımından istenen raporun Adli Tıp Kurumundan gönderildiğini ve raporda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunu belirtti.

Mütalaada, sanığın, "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle cezalandırılması istendi. İlkay Sivaslı'nın kardeşi İbrahim Sivaslı'nın Avukatı Nazlıgül Aytekin Ergürtuna, mütalaaya katılmadıklarını belirterek, sanığın, "Tasarlayarak adam öldürme" cezasından cezalandırılmasını istedi. Sanığın Avukatı Ferdi Çiftçi de mütalaa doğrultusunda karar verilmesini talep etti. Karar verileceği belirtilerek son sözü sorulan sanık, "Pişmanım, yapmak istememiştim" dedi. Kısa bir aradan sonra kararını açıklayan mahkeme, Tanju Doğan'ı "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırdı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İlkay Sivaslı'nın son dönemlerde psikolojik bunalıma girdiği, intihar etmeye karar verdiği, bir iki defa intihar etmeye kalkıştığı ancak başaramadığı savunuluyor.

İddianamede, İlkay Sivaslı ile Tanju Doğan'ın 24 Mart 2019 tarihinde sosyal medya üzerinden tanıştıkları, bir süre sonra kendisini öldürmesini istediği, Doğan'ın bunu önce kabul etmediği anlatılıyor. Maktulün ısrarı üzerine şüphelinin 20 Nisan 2019 tarihinde Pendik'te bir kişiden silah satın aldıkları, bir gün sonra da maktulün evinde buluştukları, yüzünü ters çevirerek karın ve göğüs arasındaki bölgeye bir el ateş ettiği, maktulün bayılması üzerine şüphelinin evden ayrıldığı kaydediliyor. Maktulün kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtilen iddianamede, sanık Tanju Doğan için, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.