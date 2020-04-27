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  3. Kendisini öldürmek isteyen saldırganla boğuştu! Cesur kadından evine giren maskeliye bıçak

Kendisini öldürmek isteyen saldırganla boğuştu! Cesur kadından evine giren maskeliye bıçak

Kendisini öldürmek isteyen saldırganla boğuştu! Cesur kadından evine giren maskeliye bıçak

Bursa Yıldırım'da dün sabah giriş kattaki dairede yanlız yaşayan Ayşe K.'nin (34) evine arka kapıdan siyah giyimli maskeli bir şahıs girdi.

Genç kadın, kendisini boğmak isteyen saldırgana karşı koydu. Sehpanın üzerindeki bıçağı alıp saldırganın sırtına sapladı. Yaralı zanlı kaçtı. Üst kattaki ailesinden yardım isteyen kadın, hastaneye kaldırıldı. Ayşe K. ifadesinde şahsın “Beni neden şikayet ettin?” diye bağırdığını söyledi. Maskeli saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. 

DHA


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