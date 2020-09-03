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  3. Kendisini darp ettiği iddia edilen kocasını pompalı tüfekle öldürdü
03 Eylül 2020 Perşembe 07:10 | Son Güncelleme:

Kendisini darp ettiği iddia edilen kocasını pompalı tüfekle öldürdü

Kendisini darp ettiği iddia edilen kocasını pompalı tüfekle öldürdü
AA

Adana'da bir kadın kendisini darbettiğini öne sürdüğü kocasını pompalı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olayın ardından yakınlarına "Ben öldürmeseydim, o beni öldürecekti” dediği iddia edildi. Kocasını pompalı tüfekle öldürdüğü ileri sürülen kadın gözaltına alındı.

Adana’da zaman zaman eşi tarafından darp edildiği iddia edilen kadın, bugün aralarında çıkan kavgada pompalı tüfekle kocasını vurarak öldürdü. Kocasını öldüren kadın polise teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gökçeler Mahallesi’nde bir kadının kocasını pompalı tüfekle öldürdüğü ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ve polis ekipler yaptıkları kontrollerde Hakan Özbey’in (33) pompalı tüfekle ateş açılması sonucu öldürüldüğünü tespit etti.

Özbey’in, yakınları tarafından elleri bağlanarak polise teslim edilen karısı F. Özbey tarafından öldürüldüğü iddiası üzerine polis kadını gözaltına aldı.

Hakan Özbey'in yakınları, mutfakta konuştukları sırada Hakan Özbey’in eşine elindeki pompalı tüfeği vererek kendisini öldürmesini istediğini ve bu nedenle çıkan tartışma sırasında silahın ateş alması sonucu Hakan Özbey’in öldüğünü iddia etti.

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Kendisini darp ettiği iddia edilen kocasını pompalı tüfekle öldürdü
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