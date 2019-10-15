Kendisini aldattığını iddia ettiği eşinden karaciğerini geri istemişti... O eş hakkında şok gerçek

Melike Özmen'in eşi Ekrem Özmen hakkında bugünkü canlı yayında ortaya çıkan gerçek bomba etkisi yarattı.

Özmen’in eşi Ekrem Özmen’in daha önce 17 yaşındaki bir kıza cinsel istismardan davası olduğu ortaya çıktı. Bu durumun ortaya çıkması herkesi şaşırttı. Ayrıca Ekrem Özmen’in hırsızlıktan da davası olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Melike Özmen 12 yıllık kocasının hasta olduğunu öğrendiğinde hiç düşünmeden karaciğerini vermiş, ancak daha sonra aldatıldığını öğrenmiş ve kocası ve kocasının yasak aşk yaşadığı sevgilisi tarafından boşanmaya zorlanması ve evde istenmemesi üzerine evini terk etmek zorunda kalmıştı.

Bunun üzerine Melike Özmen, Müge Anlı’nın programına katılarak kocasından intikam almak istediğini, boşanmak istemediğini ve 12 yıl önce kocasına verdiği karaciğerini geri istediğini açıklamıştı.

Eşinin birlikte yaşadığı ve hamile bıraktığı Zekiye Altun ise Melike Özmen ile canlı yayında karşı karşıya geldi. Altun, evli olan sevgilisi Ekrem Özmen’in, Melike Özmen’nin karaciğerini aldığını bildiğini de canlı yayında söyledi.

İLİŞKİ BİR İDDİA İLE BAŞLAMIŞ

Ekrem Özmen’in eşi Melike Özmen ise canlı yayında yeni bir iddiayı da gündeme getirdi. Melike Özmen, eşi Ekrem Özmen'in yasak aşk yaşadığı ve hamile bıraktığı Zekiye Altun ile ilişkisinin bir iddia ile başladığını açıkladı.

MÜGE ANLI’NIN UYARILARINA RAĞMEN…

Evli sevgilisi Ekrem Özmen ile ilişkisi yaşayan Zekiye Altun, Müge Anlı'nın uyarılarına rağmen mutlu olduğu sürece vazgeçmeyeceğini canlı yayında söyledi. Ayrıca Zekiye Altun'un, ailesinin ilişkisini öğrendiğinde babasının sevgilisini dövdüğü ve bu yüzden ceza aldığı ortaya çıktı.