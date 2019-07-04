Kendini zengin iş adamı olarak tanıtıyordu... Yakalandı!

Alınan bilgilere göre, kendisini zengin iş adamı olarak tanıtıp çevreye güven veren şahıs, kendisine ait olmayan evleri kiraya verme bahanesiyle 800-1000 lira arası kaparolar alarak vatandaşları dolandırdı. Şüpheli E.M.T., Düzce ve Zonguldak polisi tarafından yapılan operasyonda yakalandı. E.M.T.'nin Düzce’de 5 vatandaşı bu şekilde dolandırdığı ve 2 dolandırıcılık, 2 hırsızlık ve 1 güveni kötüye kullanma suçundan aranması olduğu anlaşıldı. Düzce Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile Zonguldak'tan Düzce'ye getirilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(İHA)