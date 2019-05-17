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Kendi mezar taşını hazırlattı, gelinini öldürdükten sonra intihar etti

Kendi mezar taşını hazırlattı, gelinini öldürdükten sonra intihar etti

Kastamonu'da aile içi geçimsizlik nedeniyle bir süredir sorun yaşadığı gelinini öldüren şahıs, samanlıkta intihar etti.

Kastamonu'da aile içi geçimsizlik nedeniyle bir süredir sorun yaşadığı gelinini öldüren şahıs, samanlıkta intihar etti. Ölmeden önce şahsın mezar taşını hazırlattığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da merkeze bağlı Saraycık köyünde bir süredir aile içi geçimsizlik yaşayan 66 yaşındaki Zühtü Çaycıoğlu, gelini Zehra Çaycıoğlu ile yine bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Çıkan tartışma büyüyünce Zühtü Çaycıoğlu, gelini Zehra Çaycıoğlu'nu evde bulunan tabancayla vurarak öldürdü. Ardından Zühtü Çaycıoğlu, samanlığa giderek kendi yaşamına da son verdi.

Sabahleyin hayvanları otlatmaya giden aile yakınları, eve döndüklerinde Zehra Çaycıoğlu ile Zühtü Çaycıoğlu'nun cansız bedenleriyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olay yerinde de incelemelerde bulundu.

Ardından Zühtü Çaycıoğlu ile gelini Zehra Çaycıoğlu'nun cenazeleri, Kastamonu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Zühtü Çaycıoğlu'nun halasının oğlu Mehmet Emin Kömeç, olayın nasıl gerçekleştiğini bilmediğini belirterek, "Telefonla beni aradılar. Bir olayın gerçekleştiğini söylediler. Zühtü, gelinini vurmuş, kendisini de samanlığa asmış dediler. Olayın gerçekleştiğinde biz burada değildik. Aile içinde bir geçimsizlik vardı" dedi.

Öte yandan Zühtü Çaycıoğlu'nun, bir süre önce mezar taşını yaptırdığı ve bu yaptırdığı mezar taşının da kullanılması için vasiyette bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, mezar taşına delil olarak el koydu.

Zehra Çaycıoğlu'nun iki çocuk annesi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

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