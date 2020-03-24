Kemirgen hayvanlar nelerdir? Kemirgen hayvanların özellikleri nelerdir?

Hantavirüsü ve kemirgen hayvanlar gündemde araştırılan konular arasında yer aldı. Bunyaviridae ailesinden bir RNA virüsü olan Hantavirüs, ilk izole edildiği yer olan Güney Kore’deki Hantaan nehrinden adını alır. Virusun yol açtığı Kanamalı Ateşle seyreden Renal Sendrom( HFRS) daha çok Asya ve Avrupa kıtasında görülürken, Hantavirus pulmoner sendrom (HPS)’a neden olan tip daha çok Amerika kıtasında görülmektedir. Geçen yıllarda ülkemizde ortaya çıkan, kenelerle bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşinin etkeni olan nairovirüs de yine bunyaviridae ailesindendir.

KEMİRGEN HAYVANLAR NELERDİR?

Kemirgen hayvanlar; tavşan, fare, kobay, kirpi, kunduz, sincap kemirgen hayvanlardandır. Bu hayvanların köpek dişleri olmamasına karşın kesici dişleri gelişmiştir. Kemirgenlerin kesici dişleri gelişmiş olduğundan dolayı en sert şeyleri bile kemirebilirler. Tavşanlarda dört kesici diş bulunur. Kirpi hariç kemirgenlerin vücudu kürkle kaplıdır. Kesici dişleri ile azı dişleri arasında “diastema” adı verilen bir boşluk bulunur. Alt çeneleri ileri-geri oynayabilir. Kemirgenler doğurgandırlar. Genelde meyvelerle beslendiklerinden ziraate zararlı olacak özellik gösterirler.

Bazı önemli familyaları şunlardır:

1. Familia (Aile): Sciuridae (Sincaplar)

Kuyruk uzun ve kıllıdır, gündüzleri aktiftirler.

Sciurus vulgaris (sincap)

Spermophilus (Citellus) spp. (tarla sincabı)

2. Familia (Aile): Castoridae (Kunduzlar)

Kuyrukları geniş ve üstten basıktır. Gözler ve kulaklar küçük, bacaklar kısadır. Uzun süre su altında kalabilirler.

Castor fiber (kunduz)

3. Familia (Aile): Dipodidae (Araptavşanları)

Vücutları kanguruya benzer. Arka ayaklar uzamış, ön bacaklar kısalmıştır. Sıçrayarak hareket ederler. Dış kulakları oldukça büyüktür. Görme ve işitme duyuları iyi gelişmiştir. Oldukça uzun bir kuyrukları bulunur.

Allactaga spp. (araptavşanı)

Sicista spp. (huşfaresi)

4. Familia (Aile): Muridae (Fareler, Sıçanlar)

Kuyruk gövdeden uzundur ve üzeri kıllarla ya da halka şeklindeki pullarla kaplıdır.

Gerbillus spp. (gerbil)

Meriones spp. (çöl sıçanı)

Acomys spp. (dikenli fare)

Mus spp. (ev faresi)

Rattus spp. (sıçan)

5. Familia (Aile): Spalacidae (Körfareler)

Gözler, körelerek deri altına çekilmiştir. Toprak altında yaşamaya uyum yapmışlardır, geceleri aktiftirler.

Spalax spp. (körfare)

6. Familia (Aile): Gliridae (Yediuyurlar)

Kuyruk oldukça uzun, kulaklar büyüktür. İşitme duyuları çok iyi gelişmiştir. Geceleri aktiftirler.

Dryomys spp. (Yediuyur)

Muscardinus spp. (Fındıkfaresi)

7. Familia (Aile): Hystricidae (Oklu Kirpiler)

Sırtları diken şeklini almış uzun kıllarla kaplıdır. Tehlike anında yumak şeklini alır ve dikenlerini oynatarak ses çıkarır. Geceleri aktiftir.

Hystrix indica (Oklukirpi)

8. Familia (Aile): Cricetidae (Hamstergiller)

Vücutları küçük ya da orta büyüklüktedir. Kuyrukları çok kısa ve kıllarla örtülüdür. Bitkisel beslenirler. Tahılları yuvalarına taşıyarak biriktirirler.

Microtus spp. (tarla faresi)

Cricetulus migratorius (cüce avurtlak)

Mesocricetus spp. (Hamster)

Arvicola terrestris (Su sıçanı)