Kemal Sunal'ın doğum günü ne zaman, bugün mü? Kemal Sunal'ın doğum günü sözü nedir?

Kemal Sunal'ın doğum günü, gündemde yer alan başlıklardan oldu. Adını Türk sinemasına altın harflerle yazdıran Kemal Sunal, bugün 76 yaşında. Usta komedyen, canlandırdığı karakterlerle herkesin gönlünde yer edinen bir isim. Hayatı boyunca 82 filmde rol alan Kemal Sunal'ın doğum günü ne zaman, bugün mü?

KEMAL SUNAL'IN DOĞUM GÜNÜ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

Kemal Sunal’ın yeni yaşını bir gün geç kutladığı ve bu durumu da "Aslen 10 Kasım doğumluyum. Ama Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği günde doğum günü kutlayamam, sevinemem. 11 Kasım doğum günümdür" sözleriyle açıkladığı iddia ediliyordu.

Usta sanatçının oğlu Ali Sunal, vermiş olduğu bir röportajda Kemal Sunal’ın doğum günüyle ilgili iddialara son noktayı koymuştu. Sunal, "Kemal Sunal’ın aslında 10 Kasım’da doğduğu, ancak Atatürk’ün ölüm yıldönümüne denk geldiği için doğum günlerini 11 Kasım’da kutladığı doğru mu?" sorusuna şu yanıtı vermişti: Tabii ki Atatürk’e büyük bir sevgi ve saygısı vardı ama babam 11 Kasım’da doğdu.”

KEMAL SUNAL KİMDİR?

11 Kasım 1944 yılında İstanbul Küçükpazar semtinde dünyaya gelmiştir. Üç kardeşin en büyüğü olarak yer alan Kemal Sunal'ın annesi Saime Sunal babası ise Mustafa Sunal’dır. Aslen Malatyalı olan Kemal Sunal; Cemil Sunal ve Cengiz Sunal adında iki kardeşe sahiptir. İlkokulu Mimar Sinan İlkokulu'nda okuyan Kemal Sunal Vefa Lisesi'nden mezun olmuştur. Akrep burcu olan Kemal Sunal 56 yaşında 3 Temmuz 2000 yılında vefat etmiştir.

Sanat hayatına Zoraki Tabip adlı tiyatro oyunu ile başlayan Kemal Sunal Türk sinema tarihinde en iyi komedyen oyuncusu olarak gösterilmektedir. Bir yıl kadar Kenter tiyatrosunda görev yaptıktan sonra Pendik tiyatrosunun kurulması ile beraber oraya katılan Kemal Sunal yıllarca arkadaşlık yaptığı Bülent Kayabaş ile bu tiyatroda tanışmıştır. Kemal Sunal, Ayfer Feray ve Devekuşu Kabare tiyatrosunda da görev almıştır. 1972 yılında Münir Özkul'un tavsiyesiyle Ertem Eğilmez’in yönetmiş olduğu bir filmle sinemaya transfer olarak kendini sinemada bu şekilde kanıtlamaya başlamıştır. Türk sinemasında öncesinde İnek Şaban tiplemesi olmak üzere canlandırdığı birçok tiple sevenlerinin beğenisini kazanan ve insanları güldürürken düşündüren Kemal Sunal; yediden yetmişe herkesin sevgisini taşıyan bir sanatçı olarak anılmaktadır. Kemal Sunal komedi filmlerinde rol almasının yanı sıra bazı dramalarda da oynamıştır. Oynamış olduğu filmlerdeki karakterlerin genel özellikleri; haksızlıkların karşısında duran, saflık ve iyilik yüzünden başına sürekli iş gelen, zekâsıyla kötülerle mücadele veren insanlara doğru yolu gösteren ve daima gülen adam karakteri olarak lanse edilmiştir. Kemal Sunal kendisini ‘’Çok az konuşan soğuk bir adamım’’ diye tanımlamış ancak izleyicileri tarafından her dönemde büyük bir ilgi almıştır.

1944 yılında İstanbul'da doğan Kemal Sunal Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirmiştir. 1977 yılında Antalya Film Festivali'nde en başarılı erkek oyuncu ödülü alan Kemal Sunal değişik tiplemeleri ve Türk sinemasındaki komedi oyunculuğuna yeni bir soluk getirmesi ile Yeşilçam da taht kurmuştur. Yeşilçam'ın ünlü komedyenlerinden olan Kemal Sunal ayrıca Hababam Sınıfı serisi ile akıllarda kalmayı başarmıştır. Birçok filmde rol almış olduğu halk kahramanı tiplemesiyle haksızlıklara karşı mücadele eden ve güldürücü bir üslupla rolünü tamamlayan Kemal Sunal 1974 yılındaki Gül Sunal ile evlenerek Ali Sunal ve Ezo Sunal adlı iki çocuğa sahip olmuştur.

1990'lı yıllardan itibaren Kemal Sunal'ın filmleri televizyonlarda olarak gösterime girmiş ancak Kemal Sunal hiç bir şekilde bu filmlerin yayınlanmasından kazanç sağlamamıştır.

Kemal Sunal 12 Eylül öncesinde bırakmış olduğu Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünü bıraktığı yerden tekrar okuyarak 1995 yılında mezun olmuştur. Ayrıca yüksek lisans yapan Kemal Sunal yüksek lisans tezini ‘’komedyen kimliği ile Kemal Sunal'ın ve filmlerinin incelenmesi’’ olarak oluşturmuştur. Ailesi 2005 yılında ölümünden sonra Kemal Sunal'ın tezini ‘’TV ve sinemada Kemal Sunal güldürüsü’’ adlı bir kitapta toplayarak yayınlamıştır. Kemal Sunal hayatı boyunca 82 filmde rol almıştır.

KEMAL SUNAL NE ZAMAN ÖLDÜ?

Kemal Sunal'ın doğum günü, gündemde yer alan başlıklardan oldu. Adını Türk sinemasına altın harflerle yazdıran Kemal Sunal bugün 76 yaşında. Usta komedyen, canlandırdığı karakterlerle herkesin gönlünde yer edinen bir isim. Hayatı boyunca 82 filmde rol alan Kemal Sunal'ın doğum günü ne zaman, bugün mü?