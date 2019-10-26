Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu hangi adda bir film yoktur? Kim Milyoner Olmak İster sourusu Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu hangi adda bir film yoktur? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Birbirinden zor sorular ile yarışmacıları heyecanlı dakikalar yaşatan yarışma programı hem eğlendiriyor, hem de bilgi veriyor. İşte 26 Ekim Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümünde çıkan soru

A: Postacılar Kralı

B: Bekçiler Kralı

C: Kapıcılar Kralı

D: Gol Kralı

Doğru cevap: A Postacılar Kralı