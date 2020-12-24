HSK kararnamesiyle Gaziantep Başsavcılığına Önder Kemal Sekücü atandı. Gaziantep Başsavcısı Kemal Sekücü ile ilgili aramalar yoğunlaştı. Peki, Kemal Sekücü kimdir? Gaziantep Başsavcısı Önder Kemal Sekücü nereli? İşte Gaziantep Başsavcısı Önder Kemal Sekücü ile ilgili merak edilenler

KEMAL SEKÜCÜ KİMDİR?

47 yaşındaki Önder Kemal Sekücü, 15 Kasım 1973 tarihinde Giresun - Şebinkarahisar'da doğdu.Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.