Müge Anlı tekrar bölümleri ile yeniden gündeme gelen Kemal Büyükdeniz olayına dair araştırmalar güncel olarak gerçekleştiriliyor. Kemal Büyükdeniz'in katili kim? Müge Anlı Kemal Büyükdeniz olayı nedir? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu. 48 yaşında hurdacılık yapan Kemal Büyükdeniz, 5 Ağustos günü yaylada silahla vurularak öldürüldü. Kemal Büyükdeniz cinayetine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

KEMAL BÜYÜKDENİZ'İN KATİLİ KİM?



Kemal Büyükdeniz 15 Ağustos Perşembe günü silahla vurularak öldürüldü. Kemal Büyükdeniz'in cesedi, evine 20 dakika uzaklığındaki, Armutkırı Mevkinde akşam 6 sıralarında bir çoban tarafından bulundu. İddialar şüpheleri Kemal Büyükdeniz'in aile fertleri ve komşuları Hüseyin Kasnakçı'ya çekiyordu. Ve aylardır beklenen itiraf geldi.

MÜGE ANLI KEMAL BÜYÜKDENİZ OLAYI NEDİR?



Komşu Hüseyin Kasnakçı Kemal Büyükdeniz'i arbede sırasında istemeyerek öldürdüğünü itiraf etti.

Hüseyin Kasnakçı ve ailesi Kemal Büyükdeniz'in ailesine, "Bu konuyu uzatır ve bizi suçlamaya devam ederseniz, bu olayı biz Yusuf'la birlikte yaptık. Eğer benim başıma bir şey gelirse Yusuf tuttu ben de öldürdüm derim" dediği ileri sürüldü.