Kelime-i tevhid sözlük anlamı nedir? Kelime-i şehadet anlamı ve Türkçe okunuşu...

Kelime-i şehadet veya Kelime-i tevhid, İslam dininin yapı taşlarındandır. Yeni doğan çocukların kulağına okunana Kelime-i şehadet, Allah'tan başka ilah olmadığına düstur edindiğini açıklamaktadır. Kelime-i şehadet'in sözlük anlamı ise ezelden beriden beri kılmak olarak açıklanır.

KELİME-İ TEVHİD SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

"Zât-ı ilâhiyyeyi zihinde canlandırılabilecek her şeyden berî kılmak" anlamındaki tevhîd ile burada "cümle" mânasına gelen kelimeden oluşan kelime-i tevhid (kelimetü't-tevhîd) tabiri Allah'tan başka tanrının bulunmadığını ifade eden cümlenin adıdır.

Tevhid inancı hak dinin temelini teşkil eder. İslâm dinine girmek isteyen kimsenin yapması gereken ilk şey kelime-i tevhidi içtenlikle benimsemesidir. Kelime-i tevhid hayatın birçok safhasında insana telkin edilir. Yeni doğan çocuğa isim konulurken kulağına kelime-i tevhid fısıldanır, son demlerinde olan kimseye de kelime-i tevhidi söylemesi telkin edilir.

KELİME-İ ŞEHADET ANLAMI VE TÜRKÇE OKUNUŞU NASILDIR?

Kelime-i tevhidin aslı "lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah" cümlelerinden ibaret olup "Allah'tan başka tanrı yoktur, Muhammed Allah'ın elçisidir" şeklinde Türkçe'ye çevrilir.

Kelime-i tevhid, inanç esaslarının ve dolayısıyla dinin özünü oluşturan iki temel üzerine kurulmuştur.