Kekreyemiş nedir, nasıl kullanılır? Kekreyemiş tozu faydaları nelerdir?

Kekreyemiş nedir, nasıl kullanılır, sorusu vatandaşların merak ettiği konular arasında yer aldı. Zayıf bağışıklık sistemine etkili olan Kekreyemiş, soğuk kış günlerinden direnç sağlamaktadır. Uzmanlar tarafından yapılan araştırmaya göre, Kekreyemiş meyvesinin büyük çoğunluğunun sudan oluştuğu saptandı.

KEKREYEMİŞ NEDİR?

Kekreyemiş, Avrasya’dan Kuzey Amerika’ya kadar geniş bir alanda ve kuzey yarım kürede yetişen ve çiğ ya da kurutulmuş olarak tüketimi yaygındır. İsveç’te eçeli,meyve suyu ve şurubu da geleneksel biçimlerde kullanılmaktadır. Zengin flavanoid, polifenolik asitler, antosiyanin içeriğine sahip kekreyemiş, A-B1-B2-B3-C vitamini, potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor açısından da iyi bir kaynak.

Gereğinden fazla tüketiminin potansiyel olarak toksik bir etkisi olabilir. Toz/Şase gibi boyutlarında farkında olmadan yoğun oranlarda tüketim söz konusu olmaktadır. Nasıl olsa çok faydalı diyerek aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır. Kahve yanında ya da ara öğünde 5-6 adet kullanılabilir. Sağlıklı atıştırmalıklara kuru meyve olarak eklenebilir. Günlük tüketimi 1 tatlı kaşığını geçmemelidir. Gebeler, kalp ve böbrek hastalarının tüketmeden önce mutlaka doktora başvurmaları gerekir.

KEKREYEMİŞ TOZU NEDİR?

Kekreyemiş tozu ülkemizde özellikle Doğu Karadeniz'de Rize ve Artvin'de yetişen kekreyemiş meyvesinden elde edilir. Kekreyemiş kırmızı renkli bir yabani meyvedir. Doğal alanlarda yetişir ve toplanır. Bazı yaban mersini türleri gibi yanlış dönemde toplanırsa yararlı etkilerini kaybeder. Aynı zamanda olgunluk döneminden önce toplanırsa da tadı kaybolur. Kekreyemiş tozu yerel halk tarafından reçel ve tatlı yapımında kullanılır.

KEKREYEMİŞ TOZU FAYDALARI

Son yüzyılda ilaç yapımında etken bir madde olarak kullanılmıştır. Kan değerlerinin ve yağlanma problemlerinin düzelmesine yardımcı olur. Hızlı bir yağ yakıcıdır ve sıfır yağ bulundurduğu için yağlanma yapmaz. Sindirim sistemine yararlı etkileri olur.

KEKREYEMİŞ TOZU NASIL KULLANILIR?

Günde en fazla 2 ölçü olarak kullanılması tavsiye edilen kekreyemiş tozu çay gibi demleme olarak yani kaynatarak içebilirsiniz. Bu şekilde kullanım kış aylarında salgın haline gelen soğuk algınlığı için de bir koruyucu işlevi görür.