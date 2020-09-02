Kefirin faydaları nelerdir? Kefirin sağlığa 10 faydası!

Kefirin faydaları yapılan araştırmalarda sonucunda kanıtlanmıştır. Kafkasya bölgesinde tüketilmeye kefir uzun yıllardır sofralarımızda yer ediyor. Mayalar be bakteriler tarafından meydana gelen Kefirin faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle çocuklarda bağışıklık sistemine kefirin faydaları arasında bulunuyor.

KEFİRİN FAYDALARI NELERDİR?

Bağışıklık sistemini ve hücreleri korumaya yardımcı olan kefir sayısız faydası bulunuyor. Kefir, biotin ve folat gibi birçok bileşik ve besin maddesi içermektedir. Kefirde bulunan kefiran denilen polisakarit ayrıca kolesterolü ve kan basıncını düşürme kabiliyeti bulunmaktadır.

Sindirim sistemini düzenler. Damar sertliğini ve kas kasılmalarını önler. Sinir sistemini güçlendirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Mikrobik enfeksiyonlara karşı direnci artırır. Bağırsakları çalıştırır. Kronik yorgunluğu giderir. Stresi azaltır, sakinleştirir. Kolesterolü düşürür. Sinirsel depresyonu ortadan kaldırır. Yüksek tansiyonu düzenler ve dengeler. Kan bozukluklarını giderir ve kanı temizler. Karaciğer rahatsızlıklarını iyileştirir. Kansızlığı önler. Kan bozukluğunu giderir. Tırnakların sağlıklı kalmasını sağlar. Cildi güzelleştirir ve parlaklık verir. Egzama ve benzeri deri hastalıklarına iyi gelir. Yara ve yanıkların hızla iyileşmesini sağlar. İdrar yolu iltihaplarını tedavi eder.

KEFİR NEDİR?

Kefirin tohumları mayalar ve bakterilerden oluşur. Küçük, yarı şeffaf, beyazımsı, jöle benzeri küreler küçük karnabahar parçalarına benzemektedir. İki çeşit kefir vardır. Bunlar, su ve süt kefirleridir. Su kefiri, esas olarak Lactobacillus brevis, Streptococcus lactis ve Saccharomyces cerevisiae’den oluşur. Bununla birlikte, diğer bakteri ve mayalar su kefirinin tanelerinde bulunmuştur. Şeker, su ve kurutulmuş meyve karışımına ilave edildiğinde, su kefiri tahılları, şekeri ve mineralleri tüketerek ve daha sonra bağırsağınızı kolonize edebilen yararlı bakterileri serbest bırakarak, mayayı fermente eder.