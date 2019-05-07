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Kefaret orucu neden tutulur?

Kefaret orucu neden tutulur"

Kefaret orucu Ramazan ayının son günü geldiği için vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Kefaret orucu niyet ettikten sonra başlar ve ve bu oruçları niyetle göstermek gerekmektedir. Kişinin hastalığı ya da yolculuk yapma gibi nedenlerle bozulursa 60 gün tutması gerekmektedir. Ramazan ayında farz olan oruç tutulduğu için bu ayda kefaret orucu tutulmaz. Peki Kefaret orucu nedir, Kefaret orucu neden tutulur nasıl niyet edilir?

Kefaret orucu niyet ettikten sonra başlar ve ve bu oruçları niyetle göstermek gerekmektedir. Kişinin hastalığı ya da yolculuk yapma gibi nedenlerle bozulursa 60 gün tutması gerekmektedir. 

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