Kefaret orucu nedir? 61 gün kefaret orucu var mı?

Kefaret orucunun ne olduğu merak edilen konuların başında yer alıyor. Ramazan ayında farz olan ibadetlerden birisi oruçtur. Oruç ibadeti sahur ile iftar vakitleri arasında gerçekleştirilmektedir. Oruç tutan kişiler bu vakitler arasında orucu bozabilecek durumlardan kaçınırlar. Orucu bozacak davranışlardan kaçınmayan kişiler ise orucu bozarlar ve bu durumda da kefaret orucu tutarlar. Kefaret orucu hakkındaki her şeye haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

KEFARET ORUCU NEDİR?

Kefaret orucu niyet ettikten sonra başlar ve ve bu oruçları niyetle göstermek gerekmektedir. Kişinin hastalığı ya da yolculuk yapma gibi nedenlerle bozulursa 60 gün tutması gerekmektedir. Kefaret orucu tutacak olan kişiler için Hadis-i Şerif'de şu cümle buyrulmuştur, "Çok yaşlanıp, ölünceye kadar Ramazan orucunu veya kaza oruçlarını tutamayacak ihtiyar ve iyi olmasından ümit kesilen hasta, gizli olarak yiyip içer! (Oruç tutamayacak kadar yaşlı veya iyi olmasından ümit kesilen kişi fidye verir)" Eğer bu kişi zengin ise orucunu her gün fakir bir kişiye fidye olarak verebilir. Eğer kefaret orucu tutamayacak kişi aynı zamanda zenginde değilse fidye vermez, bunun yerine dua eder ve Allah'tan af diler.

KEFARET ORUCU NASIL ÖDENİR?

Peygamber Efendimizin zamanında fidye vermek isteyen kişiler oruç tutmadıkları her gün için bir fıtra üzüm, hurma ve un vermekteydi. Bu fidyeler ramazanın başında ya da sonunda verilebiliyordu. Kefaret orucu nasıl ödenir sorusunun yanıtı bu şekildedir. Günümüzde kefaret orucu tutamayacak olan kişiler ise 60 fakiri öğlen, akşam, sabah gün içerisinde birkaç kez karnını doyurabilir. Buna göre fakir doyuracak kişiler aynı gün olmasa da diğer günlerde doyurabilir. Günde bir kez 120 gün fakirin karnını doyurmakta caiz olmaktadır. Tüm bunların yerine istenilirse altın, ekmek vermek de caiz olmaktadır. Yine istenilirse para da verilebilir fakat dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır, fıtra miktarı fakir olan kişiye toplu halde verilirse bu bir günlük verilmiş kabul edilir. Bir kişiye sabahtan akşama 2 kez yemek yiyorsa 2 kez yemek vermek gerekmektedir, fakat daha fazla yemek tek seferde verilirse bu bir gün olarak sayılmaktadır.

KEFARET ORUCU GEREKTİREN DURUMLAR

Oruç; belli bir zaman dilimi içerisinde, yiyecek, içecek ya da her ikisinde de kaçınma eylemidir. Oruç eylemi bir şeyler yemek dışında da bozulabilmektedir. İsteyerek veya istemeyerek ortaya çıkan durumlarda da oruç bozulabilmektedir. Orucun temel unsuru yeme, içme ve cinsel beraberlikten uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmaktır. Oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlarda bulunmak orucu bozar. Yemek ve içmek terimi, yenilip içilmesi mutat olan her şeyi kapsamı içine alır. Nargile, Sigara gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddelerle, uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girmektedir. Her ne sebep ile olursa olsun, ağızdan alınan ilâçlar da orucu bozar. Oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptırmak, damardan serum ve kan verilmesi de orucu bozar. Bu gibi durumlarda iyileşince bu oruç kaza edilir.