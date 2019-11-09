Kim Milyoner Olmak İster sorusu 2014'te New York'ta ödeyeceği kefalet ücretinin 2 dolar olduğundan haberi olmayan bir adam yaklaşık ne kadar süre hapis yatmıştır? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği Atv ekranlarında yayınlanan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster tüm hızıyla devam ediyor. Hem bilgi veren, hem de eğlenceli anlara ev sahipliği yapan programda çıkan soruların cevapları da izleyiciler tarafından aratılıyor. İşte 9 Ekim Cumartesi günü çıkan soru…

2014'te New York'ta ödeyeceği kefalet ücretinin 2 dolar olduğundan haberi olmayan bir adam yaklaşık ne kadar süre hapis yatmıştır?

A: 5 gün

B: 5 hafta

C: 5 ay

D: 5 yıl

Doğru cevap: 5 ay