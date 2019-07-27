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  3. Kediyi kurtarmak için fuel-oil dolu kuyuya giren genç konuştu

Kediyi kurtarmak için fuel-oil dolu kuyuya giren genç konuştu

Kediyi kurtarmak için fuel-oil dolu kuyuya giren genç konuştu

Ordu'nun ilçesinde fuel-oil dolu kuyuya düşen kediyi kurtaran genç konuştu. 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgür Ege Şire, "Her insanın yapması gereken hareket" dedi.

İlçenin Burunucu Mahallesi Çamlık mevkisinde meydana gelen olayda 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgür Ege Şire, çamlık alan içerisinde gezerken yakınlarda bulunan kuyunun içerisine kedisinin düştüğünü gördü. Kedinin fuel-oil dolu kuyu içerisinde daha fazla çırpınmasına dayanamayan genç hemen kuyuya girdi. Kediyi kurtarmasının ardından üzerindeki kıyafetlerle beraber kuyudan çıkmaya çalışan genci çevredekiler ve devriye görevi yapan gece bekçileri fark etti. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasından kuyudan çıkarılan Özgür Ege Şire, yaptığı insanlık örneğiyle herkesin takdirini topladı.

Dün akşam yaşanan olay anını anlatan Özgür Ege Şire, "Yaptığım tamamen insanlık adına yapılan bir şeydi. Herkesin yapacağı hareketin olması gerekmektedir. Ben yaşanan olayda onların içerisinde hayvan sevgisinin aşılanmasını istiyorum. Toplumumuzda böyle haberlerin çıkmasından ziyade vicdanlı olmasının daha güzel olacağını düşünüyorum" diye konuştu. 

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