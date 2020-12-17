Kedi ilanına ‘satanist' suçlaması

Aynı günlerde, Muğla’da petshop işleten Enver Erkaleli’nin sosyal medya sayfalarında, ‘perakende ya da toplu kedi köpek alımı’ ilanı verilmesi göze çarptı. Bazı hayvanseverler, tüm bu gelişmeleri, satanistlerin 21 Aralık’ta gerçekleştireceklerini belirttikleri ayinde kedi kesmeye hazırlandıklarının işareti olarak yorumladı.

MADDİ-MANEVİ ÇÖKTÜM



Enver Erkaleli de ‘satanist’ diye nitelendirilip hedef alındı. ‘Satanist’ yakıştırmasının kendisini maddi ve manevi zarara uğrattığını ifade eden Erkaleli, “Ben de havyanseverim. Yaptığım iş yasal” diyerek soluğu savcılıkta aldı. Erkaleli, paylaşımlarda bulunanları tek tek belirleyip haklarında dava açtı.