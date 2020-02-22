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  3. Kazdağları'nda araştırılacak! Fotokapanlar kuruldu

Kazdağları'nda araştırılacak! Fotokapanlar kuruldu

Kazdağları'nda araştırılacak! Fotokapanlar kuruldu

Balıkesir ve Çanakkale sınırları içinde kalan Kazdağları'ndaki yaban hayvanları, bölgeye kurulan fotokapanlarla araştırılacak.

Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kazdağı Milli Parkı'ndaki biyoçeşitliliğin korunmasında doğru kararlar alabilmek ve yaban hayatıyla ilgili yol haritasının belirlenmesi amacıyla büyük memeli türlere yönelik fotokapanla tespit çalışmalarına başlandı.

Çalışmanın 2 yıl sürmesi öngörülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nurullah Gürkan, "Fotokapanlarla, Kazdağı Milli Parkı'nda bulunması muhtemel ayı, kurt, vaşak, tilki, yaban kedisi, karaca, yaban domuzu gibi türlerin habitat modellemesi, mevsimsel ve zamansal faaliyet durumlarının gözlemlenmesi gibi analizler yapılarak popülasyon yoğunlukları da tespit edilebilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Gürkan, bu verilerin aynı zamanda Kazdağı Milli Parkı'nın bölgeleme çalışmasında da değerlendirileceğini ifade etti.


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