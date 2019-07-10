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'Ben yaptım' dedi polisi bile inandıramadı!

'Ben yaptım' dedi polisi bile inandıramadı!

Avcılar’da D-100 karayolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yan yola uçarak ters döndü. Kazadan sonra sürücü araçtan çıkarak uzaklaşırken daha sonra gelen bir kişi aracı kendisinin kullandığını söylemesine rağmen polisi inandıramadı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Avcılar’dan Beylikdüzü yönüne giden sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, bariyeri aştıktan sonra hızla yön tabelasına çarpıp yan yola ters döndü. Görgü tanıklarının ifadesine göre kolunda dövme bulunan uzun saçlı bir kişi kaza yapan otomobilden çıkarak uzaklaştı. Kazanın bildirilmesinden sonra 112 ve Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edilirken araçta bir kişinin kalmış olabileceği olasılığı göz önüne alınarak itfaiyeye haber verildi. Gelen itfaiye ekibi polislerle birlikte araçta kimsenin bulunmadığını belirledi.

Yan yolda trafik akışı tek şeritten sürdürülürken bu sırada gelen aracın kendisine ait olduğunu belirten ‘Uğur’ adlı kişi, kazayı kendisinin yaptığını söyledi.

D-100 karayolunda Beylikdüzü yönüne giderken bir aracın kendisini sıkıştırması üzerine direksiyonu kırdığını, kontrolden çıkan otomobilin yan yola uçtuğunu söyledi. Yara almamasına rağmen aracın pert olduğunu belirten bu kişiyi gören çevredekiler bunun sürücü olmadığını polise söyledi. Polis de üzerinde beyaz elbise bulunan ve kaza yaparak, ters dönen araçtan çıkmasına rağmen beyaz kıyafetinde hiçbir leke bulunmayan bu kişinin sürücü olmadığına kanaat getirerek, ifadesini almadı. Polis, bu kişiye, araç sahibi ise yarın belgeleri ile belirtilen adrese giderek işlemleri yapabileceğini söyledi. Ekipler, kaza yapan aracı kullanan sürücüyü tespit etmek amacıyla soruşturmayı sürdürüyor.

DHA

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