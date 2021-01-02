Kaza yapan alkollü sürücüden tepki çeken sözler: "Ölünün bile üstünden geçeceksin"

Bursa’da, alkollü sürücü Bahattin G.’nin kullandığı servis aracı, elektrikli bisiklete çarptı. Elektrikli bisiklet sürücüsü hafif yaralanırken, alkollü Bahattin G.’nin yaklaşık 4 ay önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğu belirlendi.

DHA'da yer alan habere göre; kaza, İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Park Caddesi’nde meydana geldi. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan Bahattin G. yönetimindeki servis aracı, yağışlı havada aynı yöne giden M.T. yönetimindeki plakasız elektrikli bisiklete çarptı. Kazada, elektrikli bisiklet sürücüsü hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.T.’ye müdahale kaza yerinde yapıldı.

Polisin yaptığı kontrolde, servis sürücüsü Bahattin G.’nin 3.30 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ayrıca Bahattin G.’nin ehliyetine 4 ay önce de aynı nedenle 6 ay süreyle el konulduğu tespit edildi.

"ÖLÜNÜN BİLE ÜSTÜNDEN GEÇECEKSİN"

Bahattin G. kendisine cezai işlem uygulayan polis ekiplerine "Ben insanlık namına durdum, böyle şeyler başıma geldi. Ehliyetimi daha önce aldılar, geri vermediler daha. Keşke durmasaydık da yürüyüp gitseydik. Adam ölse bile durmayacaksın yanında, öldüğünde hatalısın zaten. Ölünün bile üstünden geçeceksin.” dedi.

TOPLAM 6 BİN 850 TL CEZA KESİLDİ

Servis sürücüsü Bahattin G.’ye, alkollü araç kullanmaktan 1650 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan da 2 bin 600 TL, araç sahibine ise ehliyetsiz sürücüye araç kullandırmaktan 2 bin 600 TL cezai işlem uygulandı. Bahattin G.’nin ehliyetine de 2 yıl daha el konuldu. İçinde mevsimlikkaza haberleri işçiler bulunan servis aracı sahibine teslim edildi.

Haberin Özeti

Bursa'da kaza yapan vebir sürücünün sözleri tepki çekti. Alkollü sürücü, kendisine cezai işlem uygulayan polis ekiplerine şunları söyledi.