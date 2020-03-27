Kaza ihbarına giden sağlıkçılara saldırdılar

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralılardan birini sedyeyle ambulansa aldı. Sedyedeki kişi bu sırada ambulansta görevli Zeliha Altunel (33), Mehmet Başpınar ile Ali Rıza Çapar’ı (46) darp etti. Yerde sürüklenen sağlık görevlileri, yardıma gelenlerin kavgayı ayırmasıyla ambulansa binerek olay yerinden uzaklaştı. Darp raporu alan sağlıkçıların şikayeti üzerine şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

DHA