Kayseri'deki tüyler ürperten olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı: Abi ne olur yardım edin

Kayseri'de uzaklaştırması bulunan Okan Taşdöven tanınmamak için gözlük ve şapka takarak eşine bıçakla saldırdı. Yaşanan olayla ilgili yeni çıkan görüntülerde eşininin boğazını kestikten sonra eşarpla boğmaya çalıştığı sırada 16 yaşındaki genç kız, vatandaşlardan ‘Polis çağırın’ diye yardım istedi. Yaşam mücadelesi veren 3 çocuk annesi Ayşe Taşdöven’in "Abi ne olur yardım edin" çağrısına koşan vatandaşlar, Okan Taşdöven’i engellemeye çalıştı.

İHA'da yer alan haberde Kızının gözü önünde kocası tarafından öldürülmeye çalışılan Ayşe Taşdöven olayı şu şekilde anlattı:

“Kızımla birlikte mağazaya gittim. Yukarıda asılı duran çantalara bakıyordum. Yanımıza gelmiş. Biber gazı çıkardı tanıyamadım. Biz çobanlık yaptığımız için Okan’ın kullandığı bıçağı iyi biliyordum. Bıçağı görünce Okan olduğunu anladım. Direk boğazıma sarıldı. Kızım engellemek istedi ama kızım ve bana biber gazı sıktı. Sonra boğazımı kesmiş farkında değilim. Müdahale etmek isteyenlere de sıktı"

"VATANDAŞLAR VE KIZIMIN YARDIMI İLE KURTULDUM"

Buğuşma anında bıçağı elinden düşen düşürdüğünü söyleyen anne Taşdöven, "Kızım da bıçağı aşağı kata attı. Bıçağı elinden düşen Okan, başörtümü arkaya sıyırdı ve boğmaya çalıştı. Vatandaşlar ve kızımın yardımı ile elinden kurtuldum.” dedi.

BOĞAZINA 9 DİKİŞ ATILDI

Boğuşma anında eline 6 boğazına da 9 dikiş atıldığını belirten anne sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bıçağın şah damarıma gelmemesi mucize oldu. Boğuşma sırasında da yaralanan elime 6 dikiş atıldı"

CANİ KOCA TUTUKLANDI

Bıçağı kendini korumak için çıkardığını söyleyen cani kocanın biber gazı da sıkmadığını söylediği ortaya çıktı. Olay sonrasında gözaltına alınan Okan Taşdöven çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.