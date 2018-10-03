Kayseri'de yonca balyası nedeniyle yaşanan tartışmada fenalık geçiren kişi, hayatını kaybetti
Kayseri'de yonca balyası nedeniyle yaşanan tartışmada fenalık geçiren kişi yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, 62 yaşındaki Rıfat Y. ile Ş.B. arasında, merkez Kocasinan ilçesi Boztepe Mahallesi'nde yonca balyası yüzünden tartışma çıktı.
Tartışma esnasında fenalık geçiren Rıfat Y, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Rıfat Y'nin bazı yakınları ile hastane güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.
Rıfat Y'nin cesedi, otopsi için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, hastanede güvenlik önlemi aldı.
Şüpheli Ş.B'nin gözaltına alındığı öğrenildi.
(AA)