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  3. Kayseri'de traktör ile minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kayseri'de traktör ile minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kayseri'de traktör ile minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kayseri'de traktör ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ercan B. idaresindeki 38 TK 977 plakalı minibüs,  Talas ilçesi Kuruköprü mevkisi Gaffar Okkan Bulvarı'nda, Seyhan K. yönetimindeki  38 GA 045 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile minibüste bulunan yolculardan Uğur B, Saniye B,  Uğur Efe B, Emre B, Fatma B. ile traktörde bulunan Hediye K, Yeter K. ve Gökhan  Emir K. yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan  yaralılardan Uğur B. ve Hediye K, kurtarılamadı.

AA

 

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