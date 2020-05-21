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  3. Kayseri'de restore edilen tarihi evin çatısı çöktü: 2 yaralı
21 Mayıs 2020 Perşembe 16:21 | Son Güncelleme:

Kayseri'de restore edilen tarihi evin çatısı çöktü: 2 yaralı

Kayseri'de restore edilen tarihi evin çatısı çöktü: 2 yaralı

Kayseri'nin Talas ilçesinde restore edilen tarihi evin çatısının çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde restore edilen tarihi evin çatısının çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tablakaya Mahallesi Çeşme Sokak'taki iki katlı tarihi evin restorasyonunda çalışan 2 işçi, tadilat sırasında çatının çökmesi sonucu yaralandı.Olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İşçiler S.T. (28) ve Ö.G (39), ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


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