Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7477
  • 6,3537
  • 279.031
  • 100237
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Kayseri'de kaçırıldı, Adana'da kurtarıldı

Kayseri'de kaçırıldı, Adana'da kurtarıldı

Kayseri'de kaçırıldı, Adana'da kurtarıldı

Kayseri'de kaçırılarak ailesinden 70 bin lira istenen kişi, Adana'da polis ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kayseri'de yaşayan Emre Baykara ve arkadaşı Alaattin Edis, 90 bin liraya iki otomobilin satışı için Adana'da yaşayan S.B. (29) ve M.K. (31) ile anlaştı.

Kayseri'ye giderek Alaattin Edis'e 50 bin lira veren S.B. ve M.K, noterin kapalı olması nedeniyle otomobilin satış belgesini alamadan Adana'ya döndü.

Parayı alan Edis'e ulaşamayan S.B. ve M.K, arkadaşları H.G. (33) ve D.K. (27) ile Baykara'yı zorla kendi otomobiline bindirerek, Adana'ya getirdi.

Burada bir kulübede Baykara'yı darbederek, verdikleri parayı getirmesini isteyen 4 şüpheli, daha sonra babası Ömer Baykara'yı (54) cep telefonuyla aradı.

Emre Baykara'yı serbest bırakmak için saat 16.00'ya kadar Adana'ya 70 bin lira getirmesini isteyen şüpheliler, aksi halde oğlunu öldüreceklerini söyledi.

Şüphelilerin babasıyla konuşturduğu Emre Baykara da parayı getirmesini, yoksa zanlıların kendisini öldüreceğini belirterek, yardım istedi.

Baba Ömer Baykara'nın başvurduğu Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, şüphelilerin Adana'da olduğunu belirledi.

Durumun bildirilmesi üzerine Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, şüphelilerin kullandığı otomobili saat 15.00 civarında Karataş Bulvarı'nda durdurdu. Araçta bulunan S.B, M.K, H.G. ve D.K. gözaltına alındı, vücudunda darp izleri bulunan Emre Baykara kurtarıldı.

Emniyetteki ifadesinde Emre Baykara'nın kendi isteğiyle Adana'ya geldiğini iddia eden şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Nazara inanır oldum'
Yeni imajı hayranlarını şaşırttı
Aşk iddialarını yalanlamışlardı... Yine yakalandılar!
Deren Talu'ya teklif yağıyor
Onur Tuna'dan 'Doktor Ferman' yorumu
<p>Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP´yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin partinin il binası

Oğlu Dağa Kaçırılan Baba: Oğlumu Almadan Buradan Gitmeyeceğim

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Uzmanlar şok eden belirtiyi açıkladı: Sıkça 'şey' diyorsanız!

Savunma Sanayii Başkanı'ndan son dakika S-400 açıklaması: Aralıkta hazır olacak